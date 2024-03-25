Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Damkar Jaktim yang Cabuli Anak Kandung Bakal Diperiksa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:41 WIB
Oknum Damkar Jaktim yang Cabuli Anak Kandung Bakal Diperiksa
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Oknum anggota pemadam kebakaran (Damkar) Jakarta Timur berinisial SN bakal diperiksa atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.

"Tentunya itu juga akan dilakukan klarifikasi terhadap terlapor," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (25/3/2024).

Meski demikian Ade belum memastikan mengenai waktu pemeriksaannya. Alasannya, perihal tersebut merupakan kewenangan dari tim penyelidik yang menangani kasus tersebut.

"Ya masih penyelidik yang akan mempertimbangkan untuk penjadwalannya," bebernya.

