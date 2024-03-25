Oknum Damkar Jaktim yang Cabuli Anak Kandung Bakal Diperiksa

JAKARTA - Oknum anggota pemadam kebakaran (Damkar) Jakarta Timur berinisial SN bakal diperiksa atas kasus dugaan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri.

"Tentunya itu juga akan dilakukan klarifikasi terhadap terlapor," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (25/3/2024).

Meski demikian Ade belum memastikan mengenai waktu pemeriksaannya. Alasannya, perihal tersebut merupakan kewenangan dari tim penyelidik yang menangani kasus tersebut.

"Ya masih penyelidik yang akan mempertimbangkan untuk penjadwalannya," bebernya.