HOME NEWS NASIONAL

Tragis, Perempuan Muda Tewas Usai Lompat dari Lantai 9 Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |07:08 WIB
Tragis, Perempuan Muda Tewas Usai Lompat dari Lantai 9 Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa melompat dari hunian apartemen kembali terjadi. Kini seorang perempuan muda nekat melompat dari apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara pada Minggu (25/3/2024) sore hingga meninggal dunia.

Kapolsek Penjaringan, Kompol Agus Ady Wijaya mengatakan seorang perempuan jatuh dari Tower A Apartemen Laguna Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara.

"Korban diketahui telah terjatuh pada Minggu sore saat kami mendapat laporan sekitar Pukul 17.00 WIB," ujar Agus Ady Wijaya, Senin (25/3/2024) malam kepada awak media.

Korban diketahui berinisial PT (22) yang diketahui merupakan penghuni apartemen tersebut. Polisi setidaknya sudah meminta keterangan dari dua saksi yakni F (23) keluarga korban dan CW (37).

Dari keterangan saksi, polisi menyebutkan petugas security apartemen mendengar suara keras. Dan diketahui sebuah mobil minibus Suzuki dengan Plat B-1448-URV kejatuhan tubuh korban usai melompat.

Saksi security kemudian memberitahukan kepada Danru security dan pihak keluarga korban, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Menurut keterangan keluarga korban, sebelum korban diketahui meninggal dunia korban mengurung diri di kamar dan tidak keluar saat diminta keluar untuk makan," ungkap Agus Ady Wijaya.

Petugas Polsek Penjaringan kemudian mengecek lokasi kejadian dan ternyata benar telah ditemukan seorang perempuan posisi terlentang di parkiran Apartemen Laguna Pluit. Setelah dicek korban sudah meninggal dunia.

Topik Artikel :
Pluit Bunuh diri Jakarta Utara
