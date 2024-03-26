Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Jayabaya soal Tokoh yang Kalah Berperang Lalu Tak Terima dan Berupaya Menjegal Pemimpin

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |07:54 WIB
Ramalan Jayabaya soal Tokoh yang Kalah Berperang Lalu Tak Terima dan Berupaya Menjegal Pemimpin
A
A
A

JAYABAYA - Prabu Jayabaya Raja Kediri menyebut setiap Gunung Slamet bergemuruh, Satrio Wirang bakal muncul. Apalagi status Gunung Slamet salah satu gunung api aktif, yang hingga saat ini masih menyisakan sejumlah misteri.

Ramalan Jayabaya seperti dikutip dalam sejumlah buku, menyebutkan jika Gunung Slamet menunjukkan tanda-tanda akan meletus, maka di saat itu akan hadir Satrio Wirang. Tokoh ini bukan nama, tapi julukan bagi seseorang dengan sifat-sifat tertentu.

Satrio Wirang dikatakan akan muncul setelah Satrio Piningit memenangkan pertempuran dengannya. Satrio Wirang akan kehilangan banyak pasukan karena pada akhirnya dia kalah. Satrio Wirang berarti atau bermakna seorang pemimpin yang telah bertarung dalam medan peperangan kemudian kalah.

Selain kalah, Satrio Wirang ini nanti tetap tidak terima dengan kekalahannya. Dikisahkan juga pada "Babad Tanah Jawi" Satrio Wirang, kemudian mengajak ke pengikutnya untuk menjegal pemimpin sang pemenang dalam peperangan tadi.

Ada banyak versi dari Satrio Wirang ini. Dari sudut pandang tertentu Satrio Wirang adalah korban sedangkan pada sudut pandang lain, Satrio Wirang bagaikan sosok jahat yang kalah bertarung.

Versi pertama menyebut Satrio Wirang memang tidak sepopuler tokoh Satrio Piningit. Karena dalam kehidupannya selalu difitnah. Namun, dia tetap bekerja keras mengabaikan fitnah yang menimpa dirinya. Hati dan kehidupannya sudah terbiasa dengan fitnah dan cemooh.

Halaman:
1 2
      
