Heboh Ikan yang Ditemukan saat Banjir Kebal Senjata Tajam, Keluarkan Percikan Api saat Dibacok

JAKARTA - Jagat media sosial dihebohkan dengan penemuan ikan dari lokasi banjir yang kebal dengan senjata tajam.

Bahkan, kulit ikan tersebut digambarkan sangat keras hingga membuat percikan api saat dibacok menggunakan senjata tajam.

Tak dijelaskan dalam video tersebut di mana penemuan ikan itu terjadi, hanya saja, di dalam video sempat terekam nama lokasi berupa Sido Asih RT 04 RW V.

Penemuan ikan itu pun terlihat membuat para warga heran, sebab ikan tersebut ditangkap saat daerah mereka diterjang banjir.

Namun yang jelas, video yang diunggah di platform Instagram @dhanikidrock itu mendapatkan banyak atensi dari warganet.

(Khafid Mardiyansyah)