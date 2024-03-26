Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengungsi Banjir Demak Mulai Berkurang, 9.130 Jiwa Masih Bertahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:40 WIB
Pengungsi Banjir Demak Mulai Berkurang, 9.130 Jiwa Masih Bertahan
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah pengungsi banjir Demak, Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Jumlah pengungsi sebanyak 9.130 Jiwa, terjadi pengurangan jumlah pengungsi sebelumnya Minggu (24/3) sebanyak 13.027.

"Lokasi pengungsi berada di Kecamatan Karanganyar sebanyak 3.834 jiwa, Sayung 44 jiwa, Demak 371 Jiwa, Mijen 155 Jiwa, Gajah 3.119 Jiwa dan Kabupaten Kudus 1.607 Jiwa," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Sementara itu, tempat pengungsian tersebar di 61 titik meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar 12 titik, Demak 4 titik, Gajah 23 titik, Mijen 15 titik, Sayung 2 titik dan Kabupaten Kudus 5 titik.

Hingga saat ini upaya penanganan banjir Demak terus dilakukan dengan perbaikan tanggul yang rusak, pengeringan banjir melalui pompa dan teknologi modifikasi cuaca.

Berdasarkan informasi dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kabupaten Demak, wilayah yang masih terdampak banjir adalah Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sayung, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang.

