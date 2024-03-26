Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Polri Bakal Panggil Dua Tersangka TPPO Mahasiswa di Jerman

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:44 WIB
Besok, Polri Bakal Panggil Dua Tersangka TPPO Mahasiswa di Jerman
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, pihaknya bakal memanggil dua tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang (ferien job) ke Jerman.

Diketahui, dua dari lima tersangka kasus TPPO mahasiswa itu masih berada di Jerman. Mereka adalah peremuan berinisial ER alias EW dan A alias AE.

"Yang 2 tersangka Jerman kita panggil yang kedua untuk hadir besok pagi," kata Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Namun Djuhandhani memperkirakan bahwa keduanya tidak akan hadir dalam panggilan besok. Jika begitu, maka pihaknya akan menerbitkan nama mereka ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kemungkinan besar tidak hadir dan nantinya kalau tidak hadir kita terbitkan DPO dan kami akan koordinasi dengan Hubinter (Divisi Hubungan Internasional Polri)," katanya.

Sebagai informasi, Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus TPPO 1.047 mahasiswa dengan modus program magang atau ferien job ke Jerman.

Dua di antaranya masih berada di Jerman, sedangkan tiga tersangka lain tengah dilakukan penyidikan, namun tidak ditahan dengan alasan satu dan lain hal.

"Tiga tersangka saat ini dalam proses penyidikan, dengan berbagai pertimbangan, tiga orang tersebut tidak kami tahan dan kita wajib lapor, sampai saat ini terus berjalan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
