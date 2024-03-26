Tolak Tawaran Kubu Prabowo, Ganjar Pilih Jadi Oposisi: Utamakan yang Mendukung, Bukan Saya!

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 yang diketahui juga di posisi terakhir dalam perolehan suara dari ketiga Capres lainnya, Ganjar Pranowo menegaskan tetap akan menjadi oposisi dan tetap berada di luar pemerintahan.

Ia mengatakan, tidak mau mengisi jabatan pada pemerintahan yang akan datang guna menjaga sistem demokrasi, khususnya check and balances.

Meskipun demikian, Ganjar mengucapkan terima kasih bagi pihak-pihak yang menawarkan posisi menteri terkait wacana pembentukan koalisi besar oleh partai politik (parpol) yang mengusung pasangan calon (Paslon) 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair," ujar Ganjar di Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan sikapnya itu bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Ia juga menilai dalam koalisi pendukung paslon nomor urut 2, sudah terlampau banyak partai politik yang berkumpul.

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” kata suami dari Siti Atikoh tersebut.