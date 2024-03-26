Polri Siagakan 400 Personel Amankan Sidang PHPU Pilpres di MK

JAKARTA - Polri menyiagakan sebanyak 400 personel untuk membantu mengamankan jalannya persidangan perselihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimulai Rabu (27/3/2024) besok.

"Kami menyiagakan mulai besok 400 personel yang akan melakukan pengamanan setidaknya baik pada ring 1 di MK ini," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Tak hanya itu, kata dia, pengamanan juga akan dilakukan di sekitaran Gedung MK. Pengamanan ini penting agar proses persidangan PHPU bisa berjalan dengan khidmat. Di sisi lain, Susatyo mengimbau agar masyarakat yang ingin berunjuk rasa, agar tidak dilakukan di depan Gedung MK.

"Sehingga, apabila ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya terkait dengan proses persidangan tentunya kami berharap bisa bekerja sama tidak melakukannya di depan MK," ujarnya.