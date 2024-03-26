Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Belum Tahan 3 Tersangka TPPO Magang ke Jerman, Ini Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:15 WIB
Polisi Belum Tahan 3 Tersangka TPPO Magang ke Jerman, Ini Alasannya
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri telah menetapkan lima tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang (ferien job) ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, dua dari lima tersangka masih berada di Jerman dan sedang diburu.

Sedangkan tiga lainnya berada di Indonesia dan tengah menjalani proses penyidikan. Namun Djuhandhani menegaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap tiga tersangka tersebut.

"Tiga tersangka saat ini dalam proses penyidikan, dengan berbagai pertimbangan, tiga orang tersebut tidak kami tahan dan kita wajib lapor, sampai saat ini terus berjalan," kata Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Di sisi lain, Djuhandhani menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan untuk dua tersangka yang saat ini masih di Jerman.

"Yang 2 tersangka Jerman kita panggil yang kedua untuk hadir besok pagi," katanya.

Namun Djuhandhani memperkirakan bahwa keduanya tidak akan hadir dalam panggilan besok. Jika begitu, maka pihaknya akan menerbitkan nama mereka ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Kemungkinan besar tidak hadir dan nantinya kalau tidak hadir kita terbitkan DPO dan kami akan koordinasi dengan Hubinter (Divisi Hubungan Internasional Polri)," ucapnya.

