INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Akan Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan, Masing-Masing USD1 Juta

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:36 WIB
Indonesia Akan Kirim Bantuan ke Palestina dan Sudan, Masing-Masing USD1 Juta
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan Sudan.

“Untuk bantuan sudah kita sepakati bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan juga Sudan yang nilainya masing-masing USD1 juta,” ungkap Muhadjir usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Muhadjir megatakan, bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dan untuk selanjutnya dan nanti akan diperoleh melalui dana siap pakai dan kedaruratan dari melalui BNPB dan selanjutnya nanti akan disalurkan sesuai dengan apa yang telah diusulkan dari ibu Menteri Luar Negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang juga hadir mengatakan bantuan yang akan dikirimkan fokus pada bantuan kesehatan.

“Menambahkan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, intinya adalah bahwa satu pemerintah Indonesia menerima permintaan bantuan fokus di kesehatan. Satu dari pemerintah Mesir, dari Kementerian Kesehatan Mesir untuk menangani pengungsi Palestina yang berada di Mesir,” ujarnya.

“Yang kedua adalah dari pemerintah Sudan, untuk menangani masalah kesehatan di Sudan sebagai dampak dari masalah internal yang mereka hadapi sejak tahun lalu, konflik internal yang mereka hadapi sejak tahun lalu,” ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
