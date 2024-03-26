MK Siap Gelar Sidang Perdana PHPU Pilpres 2024 Besok

JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memastikan MK siap menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Rabu 27 Maret 2024 besok.

"Persiapan sudah dilakukan, yang pasti di ruang sidang dulu ya, ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok, besok kan ada dua perkara ya, pagi dulu jam 8.00 WIB itu perkara 01 kemudian siang jam 13.00 WIB sampai selesai itu perkara 02, 02 itu nomor maksudnya nomor perkara ya," kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Selasa (26/3/2024).

Fajar menjelaskan, pihak pasangan calon (paslon) dari 01 Anies-Muhaimin ataupun 03 Ganjar-Mahfud diberikan 12 kursi ditambah 2 prinsipal yang hadir.

"Dua prinsipal itu calon presiden calon wakil presiden. Jadi, 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara disitu. Begitu juga pihak terkait 12 kuasa termasuk jubir kemudian prinsipalnya," ucap Fajar.