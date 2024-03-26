Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasbi Hasan, Penyanyi Windy Akui Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:55 WIB
Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasbi Hasan, Penyanyi Windy Akui Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka
Penyanyi Windy diperiksa KPK (foto: MPI/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Windy Yunita Bestari Usman atau yang lebih dikenal Windy mengaku, dirinya sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama Hasbi Hasan.

Windy mengungkapkan, bahwa SPDP tersebut sudah diterimanya sejak bulan Januari 2024 lalu.

"(Terima SPDP) sudah, sudah. (Diterima) bulan Januari," kata Windy usai menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Dia tidak menjelaskan, secara detail terkait dengan SPDP tersebut. Ia juga mengaku bahwa dirinya sudah menjadi tersangka, meski pemeriksaan hari ini masih berkapasitas sebagai saksi.

"Iya seperti yang dibicarakan aja (sudah tersangka)," ujarnya.

Lebih jauh, Windy juga membantah bahwa dirinya pernah berduaan dengan Hasbi Hasan di sebuah hotel. Ia menyebut bahwa dirinya bertemu dengan Sekretaris MA (Sekma) nonaktif itu hanya sebatas pertemuan acara dan itu tidak hanya berdua saja.

"Kalau selama perjalanan saya selalu, saya pokoknya kalau ketemu ada acara dan enggak juga cuman berduaan aja," jelasnya.

Sebagai informasi, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan didakwa menerima suap Rp 11,2 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Suap itu diterima Hasbi bersama terdakwa Dadan Tri Yudianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190110//kpk-fHVp_large.jpg
KPK Gali Komunikasi Eks Pejabat MA Zarof Ricar dengan Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190046//kpk-OktS_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Zarof Ricar Ngaku Dicecar 15 Pertanyaan soal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189942//kpk-c3Hk_large.jpg
KPK Periksa Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188086//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur-CEaY_large.jpg
KPK Bantah Sita Aset Linda Susanti: Yang Disita Hanya Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175083//deolipa_yumara_kuasa_hukum_linda_susanti-rEwI_large.jpg
Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Emas dan Uang Asing yang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172517//kpk-hsyx_large.jpg
Konstruksi Perkara Suap Menas Erwin, Hasbi Hasan Minta Sediakan Posko Penanganan Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement