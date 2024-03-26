Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Malam Ini! Dialog Spesial Rakyat Bersuara Bersama Aiman Witjaksono "Adu Bukti Buat Demokrasi", Pukul 9 Malam di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:21 WIB
Saksikan Malam Ini! Dialog Spesial Rakyat Bersuara Bersama Aiman Witjaksono
Rakyat Bersuara (Foto: Dok )
NYARING suara pemilu curang terus bergulir usai keputusan pemilu 2024 dari KPU. Dan dari hasil yang telah ditetapkan, banyak pertanyaan apa kabar demokrasi di Indonesia?. Dialog spesial rakyat bersuara bersama Aiman Witjaksono dan para narasumber kredibel diantaranya, Zaid Mushafi, M Qodari, Feri Amsari, Ray Rangkuti, Chico Hakim, kembali menyapa pemirsa di rumah malam ini untuk membahas persoalan hasil pemilu 2024.

Dalam Rakyat bersuara sebelumnya, membahas soal 'Menanti Kejutan Pengumuman KPU" menghadirkan sejumlah narasumber, Rocky Gerung, Effendi Gazali, Haikal Hassan, pendukung, Refly Harun, Roy Suryo dan Immanuel Ebenezer. Malam itu Rocky mengatakan jika demokrasi mengalami kemunduran. Bahkan tak tanggung-tanggung saat berjalan menuju panggung, Rocky menampilkan gimmick berjalan mundur, yang sontak aksinya tersebut membuat para narasumber dan penonton tertawa.

Tiga paslon presiden dan wakil presiden mengaku sudah siap menghadirkan bukti-bukti melalui tim hukum masing-masing. Ketiga kubu menyiapkan strategi guna menghadapi gugatan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). TPN Ganjar Mahfud bahkan telah menyiapkan saksi penting yang bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Langkah adu bukti di MK menjadi satu-satunya cara legal bagi keabsahan demokrasi di negeri ini. Dan semuanya akan dibahas secara terperinci dan transparan dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara "Adu Bukti Buat Demokrasi" bersama para narasumber, Zaid Mushafi, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional AMIN, M.Qodari, Tim Paslon 02, Feri Amsari-Pakar HTN, Chico hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud dan Ray Rangkuti, Pengamat Politik, Selasa (26/03/2024) pukul 21.00 WIB, di iNews.

(Arief Setyadi )

      
