Gempa M5,3 Guncang Enggano Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Enggano, Bengkulu, pada Selasa (26/3/2024), sekira pukul 16.03 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.81 Lintang Selatan - 100.36 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.3, 26-Mar-2024 16:03:02WIB, Lok:8.81LS, 100.36BT (439 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)