HOME NEWS NASIONAL

Datangi MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tambah 15 Boks Kontainer Bukti

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |17:13 WIB
Datangi MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tambah 15 Boks Kontainer Bukti
Tim Hukum Ganjar-Mahfud kembali datangi Mahkamah Konstitusi (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menambah berkas jelang persidangan sengketa Pilpres dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Tim Hukum Ganjar-Mahfud tiba di Gedung MK pada pukul 16.20 WIB, mereka membawa 15 boks kontainer berkas tambahan setelah sebelumnya menyerahkan 4 boks kontainer pada pendaftaran PHPU di hari Sabtu 23 Maret.

"Kalau hari ini kami pada intinya melengkapi bukti-bukti permohonan. Jadi, kemarin itu ada beberapa bukti yang kita lengkapi, kita membawa beberapa kontainer dari bukti ini kita total ada 15 kontainer bukti," kata Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Rangga Widigda, di Gedung MK, Selasa (26/3/2024).

"Kemarin kita bawa sekitar 4 kalau gak salah. hari ini kita bawa 15. jadi, memang sengaja kita bukti-bukti 15 kontainer ini kita susulkan hari ini," tambahnya.

