JAKARTA - Stasiun Pasar Senen mulai dipadati para penumpang kereta api. Berdasarkan pantauan MNC Portal, Selasa (26/3/2024), terlihat sejumlah penumpang duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.
"Jika kami rinci untuk volume penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 324.134 penumpang atau 14.733 penumpang perhari," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).
Sementara itu, salah satu penumpang kereta, Aini (29) sengaja mengambil mudik lebih awal ke Jombang, Jawa Timur agar liburan di kampung halaman lebih lama.
"Ya saya mau di ke Jombang setelah itu baru ke Madura. Mudik lebih awal biar lebih lama di kampung," kata Aini kepada MNC Portal, Selasa.
Bersama sang suami dan satu anaknya, Aini mengaku akan menghabiskan waktu liburan lebaran 2024 selama satu bulan.
"Saya sebagai ibu rumah tangga, suami kerja sudah dapat izin. Mungkin 2 mingguan, Madura 2 mingguan di sana," ucap warga berdomisili Bogor ini.
Sama halnya dengan, Nurul (50), warga asal Jonggol ini melaksanakan mudik lebih awal karena bertepatan dengan penutupan pendidikan sang anak di TNI.
"Saya mau mudik ke Surabaya. Alasannya lebih awal, karena anak lagi pendidikan di Surabaya, besok ada penutupan pendidikan TNI jadi saya pulang sekalian mudik," kata dia.