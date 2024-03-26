Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kasus TPPO Modus Magang di Jerman, Ini Kata Menko PMK

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |19:24 WIB
Soal Kasus TPPO Modus Magang di Jerman, Ini Kata Menko PMK
Menko PMK, Muhadjir Effendy (foto; istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespon adanya 1.047 mahasiswa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang atau ferien job di Jerman.

Muhadjir memastikan pemerintah akan merapihkan prosedur pemagangan. Pasalnya, magang mahasiswa merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. “Memang saya kira nanti harus kita rapikan sih prosedur pemagangan. Itu sebetulnya kan temanya pemagangan untuk Merdeka Belajar,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan dirinya belum mendalami lebih lanjut mengenai kasus yang melibatkan ribuan mahasiswa magang di Jerman. Dia pun mengungkapkan seharusnya dalam program magang ada perjanjian tertulis antara penyedia kerja magang, pihak kampus, juga mahasiswa.

“Kalau dari sisi saya, belum tahu seperti apa perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak pengerah tenaga kerja dengan pihak kampus dan juga para mahasiswa yang diberangkatkan,” sambungnya.

Seharusnya, kata Muhadjir, jika program magang ada perjanjian-perjanjiannya termasuk pemberian insentif bukan merupakan TPPO. “Tetapi kalau itu dalam rangka program pemagangan dan ada kepastian dalam perjanjian-perjanjian itu termasuk tentang semacam pemberian insentif kepada para mahasiswa serta kemudian jenis pekerjaannya jelas baik waktu dan seterusnya dipastikan, maka sebetulnya bisa saja tidak sampai ke TPPO.”

Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu pun mengaku pernah melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat tentang program magang summer job atau kerja musim panas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192152//bareskrim_polri-DPs2_large.jpg
Bareskrim Kantongi Aktor Intelektual Kasus TPPO 9 WNI di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192102//bareskrim_buru_perekrut_9_pmi_yang_jadi_korban_tppo_di_kamboja-TWYk_large.jpg
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192068//bareskrim_bongkar_perdagangan_orang_di_kamboja-umln_large.jpg
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang di Kamboja, Diimingi Gaji Rp9 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192061//bareskrim_polri_pulangkan_korban_tppo_kamboja-3Yqs_large.jpg
Sembilan PMI Korban TPPO Kembali ke Tanah Air, Satu Orang Hamil 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184953//tppo-stY5_large.jpg
Wamen Dzulfikar Ungkap Peran Strategis Polisi di KP2MI Berantas TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184938//kiper_bandung-NPYu_large.jpg
Kiper Bandung Rizki Nur Fadhilah Bukan Korban TPPO di Kamboja, Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement