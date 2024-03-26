Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gangguan Kamtibmas Meningkat 1.115 Kasus dalam 2 Hari, Paling Banyak Curat

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:28 WIB
Gangguan Kamtibmas Meningkat 1.115 Kasus dalam 2 Hari, Paling Banyak Curat
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, secara umum trend gangguan Kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 1.115 kasus atau 84,98% dalam dua hari.

"Pada hari Senin, 25 Maret 2024 sebanyak 2.427 kejadian dan pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sebanyak 1.312 kejadian," ujarnya, dikutip Selasa (26/3/2024).

Trunoyudo menambahkan, jika dilihat dari data trend jenis kejahatan, yang menjadi catatan Kepolisian ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Paling banyak adalah Pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 216 kasus.

Kemudian, Narkotika sebanyak 197 kasus; Curanmor sebanyak 58 kasus; Judi sebanyak 35 kasus; Pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 30 kasus.

Polri juga merilis mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 25 Maret 2024 sebanyak 515 kejadian. Bila dibandingkan dengan tanggal 24 Maret 2024 sebanyak 317 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 198 kejadian atau 62,46%.

Dengan rincian sebagai berikut; jumlah kecelakaan 515 kejadian; Korban meninggal dunia 54 orang; korban luka berat 70 Orang; korban luka ringan 494 Orang. Sementara kerugian materi Rp1.681.600.000.

(Arief Setyadi )

      
