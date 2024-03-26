Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Harap Dugaan TPPO Modus Magang di Jerman Berakhir Damai

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:45 WIB
Menko PMK Harap Dugaan TPPO Modus Magang di Jerman Berakhir Damai
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang atau ferien job di Jerman berakhir damai.

“Saya berharap kalau memang bisa dicari solusi yang baik, jangan sampai ke tindak pidana TPPO. Kalau bisa dicari. Jalan yang damailah atau jalan titik temulah supaya jangan sampai mengarah ke TPPO,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap dugaan TPPO yang bermodus program magang ke Jerman dengan korban 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, informasi yang dia dapatkan bahwa dalam program pemagangan di Jerman ini tidak ada kasus penyiksaan, penyekapan, bahkan eksploitasi tenaga kerja seperti tindak pidana TPPO lainnya.

“Karena menurut sepanjang yang saya tahu, yang saya baca ini kan tidak ada kasus misalnya penyiksaan, penyekapan, eksploitasi tenaga itu belum seperti yang terjadi pada kasus-kasus pidana TPPO yang selama ini kita tangani,” kata Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, skema program magang di luar negeri melalui summer job ini bagus mengingat mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja lebih. “Saya berharap skema kerja magang melalui program summer job ini, ini saya kira bagus,” ujarnya.

“Mahasiswa-mahasiswa kita di Luar Negeri biasanya juga ambil itu, jadi tukang petik, buah apel, anggur di pertanian gitu. Kemudian kalau di kelautan ya mensortir, memilah-milah ikan hasil tangkapan, itu biasa. Dan biasanya upahnya tinggi, karena itu adalah mengambil alih karyawan-karyawan yang sedang mengambil cuti,” ujarnya.

