Ganjar Blak-blakkan soal Niatnya Berada di Luar Pemerintahan Ketimbang Jadi Menteri

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya berniat untuk berada di luar pemerintahan jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah didapuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ganjar mengaku tidak akan menduduki jabatan Menteri jika ditawari nanti.

“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair,” kata Ganjar dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai posisi berada di luar pemerintahan perlu dikakukannya untuk mengedepankan kondisi check and balance. Ia juga menyampaikan bahwa posisi Menteri lebih baik ditujukan kepada koalisi pendukung paslon Prabowo-Gibran.

“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” jelasnya.