Tanpa Anwar Usman, PHPU Pilpres 2024 Hanya Disidangkan 8 Hakim

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan, hakim Anwar Usman tidak akan ikut dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Dengan begitu, sidang hanya diikuti delapan hakim.

"Yes betul (hanya 8 hakim tanpa hakim Anwar Usman)," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Fajar menyampaikan, ketidakikutsertaan hakim Anwar Usman merujuk perintah daripada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik atas putusan 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres.