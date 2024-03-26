Polri Sebut Gangguan Kamtibmas dan Kecelakaan Alami Kenaikan pada 25 Maret 2024

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut, ganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mengalami kenaikan pada Senin (25/3/2024). Angka tersebut bahkan naik hingga 84,98%.

"Secara umum trend gangguan kamtibmas mengalami kenaikan sebanyak 1.115 kasus atau 84,98 persen yaitu pada hari Senin, 25 Maret 2024 sebanyak 2.427 kejadian. Dan pada hari Minggu, 24 Maret 2024 sebanyak 1.312 kejadian," ujar Trunoyudo dalan keterangan, Selasa (26/3/2024).

Pihaknya mencatat 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Yakni Pencurian dengan pemberatan (Curat) sebanyak 216 kasus, lalu narkotika sebanyak 197 kasus.

"Curanmor sebanyak 58 kasus, Judi sebanyak 35 kasus, Pencurian dengan kekerasan (Curas) sebanyak 30 kasus," sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat 515 kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2024. Apabila dibandingkan dengan tanggal 24 Maret 2024 sebanyak 317 kejadian, artinya mengalami kenaikan sebanyak 198 kejadian atau 62,46%.

"Jumlah kecelakaan: 515 kejadian. Korban meninggal dunia: 54 orang, Korban luka berat: 70 Orang. Korban luka ringan: 494 Orang, kerugian materi: Rp 1.681.600.000," pungkasnya.

(Awaludin)