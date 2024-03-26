Gelar Penerimaan Anggota Baru, Polri Buka Hotline Khusus

JAKARTA - Polri membuka hotline khusus saat menggelar penerimaan anggota baru. Asisten Staf Bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut lewat hotline itu masyarakat bisa mengakses seluruh informasi seputar penerimaan anggota Polri.

"Mulai dari apa saja yang menjadi syarat penerimaan, jadwal penerimaan, sampai pengaduan terkait proses penerimaan anggota Polri ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/3/2024).

Dedi menjelaskan Hotline Rim Polri tersebut bisa diakses masyarakat melalui nomor 1500 598 dan 021 8060 2198 yang langsung terhubung dengan petugas dari SDM Polri.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga bisa mengakses via aplikasi pesan singkat Whatsapp dan Telegram di nomor 0813 9920 9898.

Ia menambahkan bahwa masyarakat juga dapat memantau seluruh perkembangan penerimaan anggota Polri melalui akun media sosial resmi SDM Polri.

"Masyarakat bisa mengikuti akun media sosial penerimaan anggota Polri di akun Instagram @REKRUTMEN_POLRI, Facebook REKRUTMEN POLRI dan X REKRUT_POLRI," pungkasnya.

