Sempat Tergenang Banjir Simpang Mampang-Sawangan Depok Sudah Dapat Dilintasi Normal

DEPOK - Simpang Mampang-Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok sudah dapat dilintasi kendaraan dari berbagai penjuru arah dengan normal.

Diketahui jalan nasional penghubung antara Sawangan dan Pancoran Mas itu sempat tergenang banjir imbas luapan Kali Licin akibat kiriman dari Bogor, Jawa Barat pada Senin (25/3) dini hari dan malam. Bahkan banjir juga sempat menggenangi area Masjid Jami Al-Istiqomah.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi pada Selasa (26/3/2024) pagi terlihat hanya tersisa lumpur bekas genangan banjir di depan Masjid Jami Al-Istiqomah dan sisi jalan mengarah ke Margonda. Terlihat arus lalu lintas menuju arah Sawangan dan sebaliknya ramai lancar.

Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Pramuka menuju Jalan Kali Licin dan sebaliknya ramai lancar.

Sementara itu, pantauan di Perumahan Griya Alif, Sawangan banjir juga telah surut. Terlihat warga menjemur karpet hingga sofa yang terendam banjir atas luapan Kali Pesanggrahan yang tak jauh dari lokasi perumahan.