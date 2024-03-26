Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Cekcok Warga di Depok Gegara Terganggu Tradisi Keliling Bangunkan Sahur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |14:29 WIB
Kronologi Cekcok Warga di Depok Gegara Terganggu Tradisi Keliling Bangunkan Sahur
Viral warga cekcok buntut terganggu tradisi keliling bangunkan sahur (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

DEPOK - Viral di media sosial (medsos) cekcok diduga selisih pendapat antar warga buntut merasa terganggu dengan tradisi bangunkan sahur keliling oleh sekelompok remaja di wilayah Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H. Aruan menjelaskan kronologi berawal pada Minggu 24 Maret sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah kontrakan Gang Kober RT 1/2, Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok dan warga pengontrak berinisial K menegur pemuda yang membangunkan sahur lalu tersinggung.

"Telah terjadi kesalahpahaman warga pengontrak (saudara K) saat menegur warga yang sedang membangunkan sahur dengan berkata 'kok sampai 2 kali muter kelilingnya' kemudian karena warga merasa tersinggung dengan perkataan tersebut maka terjadilah keributan dan kejadian seperti yang viral di media sosial tersebut," kata Yefta dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Yefta menyebut, konflik itu pun akhirnya ditengahi dengan jalan musyawarah. Adapun musyawarah dihadiri saudara K dan istri, A perwakilan warga yang bangunkan sahur, Ketua RT 1/2 Bapak Jayadih, Binmas Pasir Putih Aipda Heri Utomo dan Babinsa Pasir Putih, Serda Ari Wibowo.

"Kejadian tersebut telah dimusyawarahkan pada Minggu (24/3) sekira pukul 09.00 WIB di kediaman Ketua RT 1/2," ujarnya.

Yefta mengungkap hasil musyawarah saudara K dan keluarga meminta maaf kepada warga sekitar. Selanjutnya, masyarakat sekitar memaafkan atas kejadian kesalahpahaman tersebut.

"Saudara K dimohon untuk saling menghargai serta menghormati antar sesama warga, dengan adanya kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka permasalahan dinyatakan selesai dan warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan Babinsa yang telah menyelesaikan permasalahan tersebut," ungkapnya.

