Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 84 Tersangka Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:26 WIB
Polisi Tangkap 84 Tersangka Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bogor
Polres Bogor tangkap pengedar narkoba (foto: dok MPI)
A
A
A

BOGOR - Satresnarkoba Polres Bogor menangkap 84 tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, di wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah itu terhitung dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

"Terdiri dari 82 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan," kata Wakapolres Bogor, Kompol Adhimas Sriyono Putra kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Kata dia, terdapat 64 kasus penyalahgunaan narkotika yang berbeda dilakukan oleh para tersangka itu. Rinciannya yakni 30 kasus sabu, 6 kasus ganja, 8 kasus tembakau sintetis, 2 kasus psikotropika, dan 18 kasus sediaan farmasi jenis obat keras.

"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras, dan kerjasama yang solid antara Satnarkoba Polres Bogor dengan Bea Cukai Kabupaten Bogor," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sabu Kabupaten Bogor Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193874//narkoba-h6tF_large.jpg
Heboh Pabrik Narkoba di Apartemen Ancol, BNN Buru 3 WNA China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193868//bnn-IyO9_large.jpg
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827//bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794//narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193767//tangkap-Dufw_large.jpg
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement