HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kuota Mudik Gratis Pemprov DKI Ludes Ada yang Tak Pakai NIK, Ini Kata Dishub

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:33 WIB
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah melakukan proses verifikasi terhadap 18 ribu kuota mudik Lebaran 2024 yang ludes saat dibuka pendaftaran online beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan pihaknya perlu melakukan verifikasi terhadap para pendaftar program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta yang mendaftar tanpa menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Dari hasil pendaftaran secara online, untuk mudik gratis sudah penuh kuotanya. Dan saat ini kami sedang melakukan verifikasi data dari pendaftar, memang ada beberapa pendaftar yang kemudian tidak bisa menunjukkan KTP," ujar Syafrin Liputo, kepada awak media, Selasa (26/3/2024).

Karena tidak menggunakan NIK yang menjadi syarat pendaftaran program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta, maka ia mengatakan pihaknya akan mengeluarkan pendaftar yang mendaftar tanpa mencantumkan NIK KTP.

"Karena pada saat mereka mendaftar pun itu tidak bisa menginput NIK, sehingga ini yang kemudian kita keluarkan dan potensial akan ada sisa kuota," ungkapnya.

Kuota program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta disebut Syafrin Liputo akan diperbaharui untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memenuhi persyaratan.

"Yang kemudian itu akan kami umumkan kembali untuk tahapan berikutnya agar ada yang mendaftar dan mengisi kekosongan kuota yang tidak memenuhi syarat verifikasi," jelas Syafrin Liputo.

