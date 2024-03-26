Warga Caringin Bogor Digegerkan Penemuan Bayi di Tempat Pembuangan Sampah

BOGOR - Bayi laki-laki ditemukan dalam kardus di tempat pembuangan sampah wilayah Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nahas, nyawa bayi mungil tersebut tidak dapat terselamatkan.

Kapolsek Caringin, AKP Ketut Lasswarjana mengatakan, bayi itu ditemukan sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Berawal ada salah satu warga melihat kotak kardus yang sengaja dibuang di tempat pembuangan sampah oleh seseorang menaiki motor.

"Saksi berputar arah kembali untuk memastikan isi kotak yang ternyata adalah bayi, dan orang yang meletakan kardus sudah pergi," kata Ketut dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Lalu, warga tersebut membawa bayi ke rumahnya dan ke bidan untuk memastikan kondisi bayi. Nahas, ketida diperiksa bayi tersebut sudah meninggal dunia.