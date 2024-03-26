Mudik Lebaran, Stasiun Pasar Senen Berangkatkan 14.733 Penumpang

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen mulai dipadati para penumpang kereta api. Berdasarkan pantauan MNC Portal, Selasa (26/3/2024), terlihat sejumlah penumpang duduk di depan area keberangkatan menunggu jadwal keberangkatan kereta api pilihannya.

"Jika kami rinci untuk volume penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 324.134 penumpang atau 14.733 penumpang perhari," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Ixfan mengatakan, total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.506 seat per harinya. Di mana, sebanyak telah terjual 554 .191 seat atau 25.191 seat per harinya.

"Jadi masih terdapat sisa seat +/- 408.624 seat atau 18.574 seat perharinya," katanya.

Ia menyebut puncak arus mudik di angkutan Lebaran 2024 untuk area Daop 1 Jakarta terjadi sejak tanggal 31- 21 April mendatang. Di mana, ada sebanyak 1.677 KA ATAU 76 KA perhari diantaranya 37 KA berangkat dari pasar Senen.

Selain itu, dia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 8 April 2024 atau 40.934 penumpang yang berangkat. Sementara puncak arus balik terjadi pada 14 April 2024 atau 40.172 penumpang.

"Untuk rincian jumlah volume penumpang berangkat dari Daop 1 Jakarta pada arus mudik selama masa lebaran 2024 (22 hari) sementara sebanyak 494.862 penumpang. Sedangkan pada arus balik selama masa lebaran sementara sebanyak 447.745 penumpang," ucapnya.