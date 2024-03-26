Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mudik Lebaran, Kendaraan Berat Dilarang Masuk Tol Jabodetabek pada 4-15 April

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |16:26 WIB
Mudik Lebaran, Kendaraan Berat Dilarang Masuk Tol Jabodetabek pada 4-15 April
Kendaraan berat (Foto: Dok/Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - PT Jasa Marga melarang seluruh jenis kendaraan berat masuk jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) saat arus mudik dan balik Lebaran 2024. Kebijakan ini pun sudah disepakati oleh pihak kepolisian.

Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division, Widiyatmoko mengatakan, nantinya akan ada petugas yang berjaga untuk menghalau agar kendaraan berat ini tidak masuk tol.

Meski begitu, jika ada hal yang mendesak, nantinya mobil berat bisa lewat dengan koordinasi dari pihak kepolisian.

"Nanti bersama kepolisian dan perhubungan akan mengalihkan kalau ada kendaraan berat hendak masuk tol, dan itu situasional," ucap Widiyatmoko dalam keterangan resminya dikutip Selasa (25/3/2024).

Widiyatmoko mengatakan, Jasa Marga bersama instansi terkait telah memberikan imbauan kepada para pemilik kendaraan berat terkait larangan tersebut.

"Kalau imbauan sudah tidak diperkenankan masuk tol pada periode sebelum H-tanggal 4 atau 6 April itu sudah tidak diperbolehkan masuk tol sampai tanggal 15," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      

Telusuri berita news lainnya
