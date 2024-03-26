Terminal Lebak Bulus Terpantau Masih Sepi Pemudik

JAKARTA - Terminal Lebak Bulus di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi yang selalu dipenuhi warga di momen mudik Lebaran. Namun, pada H-14 Lebaran 2024 atau Selasa (26/3/2024) ini, tampak terminal tersebut masih sepi pemudik.

Berdasarkan pantauan pada Selasa menjelang sore sekira pukul 15.00 WIB, tampak melompong kawasan Terminal Lebak Bulus dari penumpang. Padahal, di akhir pekan terminal bus itu cukup ramai dari penumpang.

Adapun sejumlah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tampak terparkir di kawasan terminal tersebut, khususnya bus yang mengarah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejumlah kondektur bus pun tampak berlalu lalang ke arah jalanan untuk mencari penumpang bus.

Kursi yang disiapkan untuk para penumpang di kawasan terminal itu pun tampan sepi, hanya ada sejumlah pedagang yang duduk-duduk di kursi itu. Begitu juga kursi yang ada di depan loket-loket tiket bus tampak sepi dari penumpang.

Pasalnya, pemudik diperkirakan baru akan meramaikan kawasan Terminal Lebak Bulus pada H-7 Lebaran 2024 nanti. Sedangkan di hari biasa, terminal itu baru ramai di akhir pekan.

