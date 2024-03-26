Pekan Depan, Pemprov DKI Umumkan Program Mudik Gratis Gelombang Dua

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan mengumumkan tambahan kuota program bus mudik Lebaran 2024 gelombang kedua pekan depan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan dengan semakin meningkat antusias warga Ibu Kota mengikuti program mudik gratis pihaknya akan menambah alokasi jumlah kursi dan bus.

"Karena melihat animo masyarakat yang mengikuti pendaftaran mudik gratis. Sekarang kan sedang verifikasi, kita harapkan minggu ini paling lambat selesai, sehingga pada awal minggu depan kita bisa umumkan," ujar Syafrin Liputo, Selasa (26/3/2024).

Persyaratan untuk gelombang dua program mudik gratis lebaran 2024 oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut kata Syafrin memiliki persyaratan yang sama seperti gelombang pertama.

"Ya masih sama, KTP dan KK. Sedangkan untuk disabilitas harus memiliki kondisi disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan lainnya," kata Syafrin Liputo.

Namun, terkait jumlah armada bus dan ketersediaan kursi untuk gelombang kedua, Syafrin akan mengumumkan pada pekan depan.

"Akan diumumkan alokasi bus dan kursi untuk gelombang kedua program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta pada pekan depan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI menyiapkan alokasi 18.760 kursi program mudik gratis dengan jumlah 469 bus. 259 bus akan diberangkatkan dalam arus mudik, dan 210 bus dialokasikan untuk arus balik Idul Fitri.