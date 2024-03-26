Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Melahap 3 Rumah di Ciledug Jelang Buka Puasa

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:02 WIB
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Ciledug Jelang Buka Puasa
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi Selasa (26/3/2024) sore di Jalan Swadaya, Larangan Indah, Ciledug, Tangerang. Penyebab pastinya belum diketahui dan hingga berita ini ditulis proses pemadaman masih berlangsung.

Dikutip dari akun Instagram @tangerangkabarku, lokasi kebakaran dekat dengan Kantor Kecamatan Larangan. Bangunan yang terbakar diduga tempat dagang atau toko dan bangunan rumah.

Dari video yang diunggah terlihat sebuah truk damkar dan satu unit truk tangki air sudah berada di lokasi. Sementara itu, api yang terus membesar membuat kepanikan warga semakin mencekam di sekitar lokasi.

Diketahui, Jalan Swadaya Larangan Indah pada sore hari banyak pedagang yang menjajakan makanan takjil. Tragedi kebakaran menjelang waktu berbuka puasa ini pun membuat kemacetan di sekitar lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sementara, disebutkan ada tiga rumah yang terbakar hingga merembet ke toko-toko yang ada dekat dengan rumah terbakar.

Belum ada keterangan resmi dari petugas damkar dan aparat kepolisian terkait kemungkinan adanya korban jiwa.

(Arief Setyadi )

      
