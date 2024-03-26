Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Motif Mahasiswi di Jaksel Lakukan Penipuan Tiket Konser hingga Rp1,2 Miliar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:35 WIB
Mahasiswi penipu tiket konser hingga Rp1,2 miliar (foto: dok MPI)
JAKARTA - Polisi menangkap seorang mahasiswi berinisial DA, lantaran melakukan aksi penipuan hingga membuat korbannya merugi Rp1,2 miliar. Adapun motifnya, mahasiswi tersebut terhimpit ekonomi hingga nekat melakukan penipuan.

"Keterangan dia mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini, tentu saja motif ekonomi jadi tujuan yang dipertimbangkan tersangka sehingga melakukan perbuatan ini," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi pada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Menurutnya, saat baru diciduk polisi, DA sempat melemparkan kesalahan pada orang lain dengan mengaku jika dia juga sejatinya membeli 310 tiket pada orang lain sebelum akhirnya dijual ke korban. Namun, hasil penyelidikan polisi, dalih pelaku itu tak bisa dibuktikan, malahan saksi yang disebut pelaku tahu soal itu justru mengaku tak tahu apapun.

"Hasil pengecekan kami, ternyata ada laporan juga dengan terlapor DA, dalam kasus dugaan penipuan paket umroh laporan itu dibuat di Polda Metro Jaya dan telah dilimpahkan penanganannya ke Polres Jakbar," tuturnya.

Dia menambahkan, Polres Jaksel bakal berkoordinasi dengan Polres Jakbar lantaran ada dugaan mahasiswi asal kampus Jaksel itu terlibat dugaan kasus penipuan paket umroh. Polisi juga masih mendalami ada tidaknya dugaan keterlibatan dalam kasus penipuan tiket konser coldplay tersebut.

(Awaludin)

      
