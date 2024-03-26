Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BBM Tercampur Air di Bekasi, Polisi: Tidak Ada Indikasi Kesengajaan SPBU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |22:02 WIB
BBM Tercampur Air di Bekasi, Polisi: Tidak Ada Indikasi Kesengajaan SPBU
Ilustrasi SPBU (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi mengusut kasus penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tercampur air di SPBU 34.17106, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bekasi. Menurutnya, tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus itu.

“Kalau untuk indikasi kesengajaan tidak ada,” kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Pasca-peristiwa ini viral, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap BBM yang tersimpan di tangki SPBU itu. Adapun, polisi sejauh ini telah mengambil sampel terhadap BBM yang berada pada tangki.

“Masih kita dalami, masih kita telusuri dan kebetulan kita harus mengecek lab kadar bensin itu,” katanya.

Polisi juga bakal memeriksa apakah ada indikasi kebocoran terhadap tempat penyimpanan bensin. Erna memastikan polisi serius dalam melakukan penyelidikan itu.

“Kita juga masih melihat tangki-tangki yang ada di dalam, apakah ada kebocoran atau tidak, masih dalam penyelidikan,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715/viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728/viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678/viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677/viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189649/ayu_puspitas-EBin_large.jpg
Terima 207 Aduan Korban WO Ayu Puspita, Polisi: Kerugian Capai Rp11,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188983/polda_metro_jaya-k70E_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan Bos WO Ayu Puspita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement