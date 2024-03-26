BBM Tercampur Air di Bekasi, Polisi: Tidak Ada Indikasi Kesengajaan SPBU

BEKASI - Polisi mengusut kasus penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang tercampur air di SPBU 34.17106, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bekasi. Menurutnya, tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus itu.

“Kalau untuk indikasi kesengajaan tidak ada,” kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Erna Ruswing Andari kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Pasca-peristiwa ini viral, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap BBM yang tersimpan di tangki SPBU itu. Adapun, polisi sejauh ini telah mengambil sampel terhadap BBM yang berada pada tangki.

“Masih kita dalami, masih kita telusuri dan kebetulan kita harus mengecek lab kadar bensin itu,” katanya.

Polisi juga bakal memeriksa apakah ada indikasi kebocoran terhadap tempat penyimpanan bensin. Erna memastikan polisi serius dalam melakukan penyelidikan itu.

“Kita juga masih melihat tangki-tangki yang ada di dalam, apakah ada kebocoran atau tidak, masih dalam penyelidikan,” pungkasnya.