Viral Kaca Mobil Dirusak Sekelompok Orang di Pakansari Cibinong, Polisi Turun Tangan

BOGOR - Beredar video viral di media sosial aksi pengerusakan mobil oleh sekelompok orang di sekitaran Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

Dalam video beredar, pengemudi mobil dengan dash cam sedang melaju di Jalan Alternatif Sentul pada Sabtu 23 Maret 2024 dini hari. Di perjalanan, terlihat pengemudi mobil menyalip pikap dari sisi kiri dengan alasan terburu-buru hendak buang air kecil.

Namun, pada saat bersamaan muncul mobil lainnya yang juga langsung menyalip dari sisi kiri dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Pengemudi yang mengaku terkejut pun membanting setir ke kanan sehingga sempat menyenggol mobil pikap.

BACA JUGA: Viral Cekcok Warga Buntut Terganggu Tradisi Keliling Bangunkan Sahur di Depok

Tetapi, justru pengemudi mobil yang menyalip secara mendadak itu diduga tidak terima. Karena, dikatakan oleh pemilik rekaman video sempat melakukan rem mendadak hingga mengacungkan jari tengah.

Hingga akhirnya, mobil tersebut berhenti secara mendadak di depan mobil perekam yang menyebabkan tabrakan beruntun di belakangnya. Pengemudi dan penumpang mobil tersebut pun turun dan menghampiri mobil perekam.

Terlihat salah satu di antaranya melakukan pemukukan terhadap kaca depan mobil. Di susul beberapa orang yang mengenakan helm juga sempat dan memukul menendang kaca hingga pecah.

"Gue berharap peristiwa yang terekam di dash cam mobil gue bisa menjadi bukti agar para pelaku mendapatkan ganjaran atau sanksi hukum atas perbuatannya," sebut pemilik mobil perekam dalam video dikutip, Selasa (26/3/2023).