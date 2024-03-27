Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas Bantai Vietnam di Hanoi, Jokowi: Selangkah Lagi Menuju Piala Dunia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |00:59 WIB
Timnas Bantai Vietnam di Hanoi, Jokowi: Selangkah Lagi Menuju Piala Dunia
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Vietnam di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas berhasil membantai Tim Negeri Naga Biru dengan kemenangan telak 3 gol tanpa balas lewat laga tandang di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024).

"Selamat kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas kemenangan gemilang melawan Vietnam dengan skor 3-0 di kandang lawan, stadion Mỹ Đình National, Hanoi, Vietnam!," tulis keterangan akun Instagram resmi @jokowi.

Atas pencapaian itu, Jokowi berharap skuad Garuda tidak lengah pada pertandingan selanjutnya. Sebab Kemenangan ini membuat Indonesia menjaga asa lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya.

"Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Teruslah berjuang dengan penuh semangat!," katanya.

Atas hasil tersebut, skuad Garuda duduk di peringkat kedua Grup F berbekal 7 poin, di bawah Irak (15 poin) di puncak group. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement