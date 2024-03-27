Timnas Bantai Vietnam di Hanoi, Jokowi: Selangkah Lagi Menuju Piala Dunia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas kemenangan Timnas Indonesia 3-0 atas Vietnam di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas berhasil membantai Tim Negeri Naga Biru dengan kemenangan telak 3 gol tanpa balas lewat laga tandang di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa (26/3/2024).

"Selamat kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas kemenangan gemilang melawan Vietnam dengan skor 3-0 di kandang lawan, stadion Mỹ Đình National, Hanoi, Vietnam!," tulis keterangan akun Instagram resmi @jokowi.

Atas pencapaian itu, Jokowi berharap skuad Garuda tidak lengah pada pertandingan selanjutnya. Sebab Kemenangan ini membuat Indonesia menjaga asa lolos ke babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 berikutnya.

"Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Teruslah berjuang dengan penuh semangat!," katanya.

Atas hasil tersebut, skuad Garuda duduk di peringkat kedua Grup F berbekal 7 poin, di bawah Irak (15 poin) di puncak group.