HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pascabencana di Palu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |01:38 WIB
Jokowi Resmikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Pascabencana di Palu
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pascabencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 lalu.

Presiden mengatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi yang terdampak.

"Alhamdulillah dengan kerja keras dari berbagai pihak hari ini dikatakan, dapat dikatakan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pelayanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas sosial dan ekonomi kita lihat sudah pulih kembali," kata Presiden dalam sambutannya di Gedung Anutapura Medical Center (AMC) RSUD Anutapura Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (26/3/2024).

Kepala Negara menyebutkan, salah satu upaya rekonstruksi bangunan yang telah dilakukan yaitu dengan membangun Gedung AMC, RSUD Anutapura. Gedung yang dibangun dengan anggaran Rp244 miliar tersebut menjadi gedung pertama di Indonesia yang menerapkan sistem base isolation dengan bantalan karet inti timbal atau lead rubber bearing untuk mengurangi dampak gempa.

"Tadi saya sudah diberikan gambarnya di bawah gedung ini ada kayak shockbreaker nanti bisa lentur kalau terjadi gempa, tapi kita tidak mengharapkan adanya gempa," jelasnya.

Selain itu, Presiden Jokowi turut meresmikan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama yang juga mengalami rekonstruksi menyeluruh dengan total anggaran mencapai Rp139,1 miliar. Pembangunan sejumlah sarana pendukung pembelajaran menjadi bagian dari upaya rekonstruksi kembali pusat pendidikan ini.

“Rekonstruksi ini meliputi pembangunan berbagai sarana belajar, gedung perkuliahan, student center, auditorium, fasilitas olahraga, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gempa Palu gempa Jokowi
