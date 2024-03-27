Tim Hukum Amin Siap Bongkar Kecurangan Pilpres 2024 di MK

JAKARTA - Direktur Nasional Tim Hukum Nasional AMIN Zuhad Aji Firmantoro mengatakan pihaknya siap membongkar secara terang benderang dugaan kecurangan-kecurangan pada Pemilu 2024 dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPI) sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan kecurangan sebagai fakta hukum di depan para hakim konstitusi sehingga gugatan dari Timnas AMIN bisa dikabulkan oleh MK.

"Yang pasti 01 kami percaya yakin karena bisa menjelaskan argumentasinya secara terang benderang, tinggal Sekar persoalannya seberapa berani hakim MK itu untuk berdiri diatas mandiriannya, kemerdekaannya dan seberapa mampu hakim konstitusi tegak pada keadilan," kata Zuhad dikutip dari tayangan YouTube iNews Media Group, Selasa (26/3/2024).

BACA JUGA: Delapan Hakim MK Dapat Pengamanan Khusus Selama Persidangan Sengketa Pemilu 2024

Maka dari itu, Zuhad mengungkapkan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) dan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu 2024 bukanlah hal yang mustahil.