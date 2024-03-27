Mensos Risma Tinjau Korban Bencana di Bandung Barat

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meninjau langsung korban banjir dan tanah longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Senin (25/3/2024) malam. Pihaknya juga membawa berbagai bantuan ke lokasi itu.

Diketahui, bencana banjir dan tanah longsor akibat hujan deras menimpa Desa Cibenda yang terletak sekitar 60 kilometer dari pusat Kota Bandung pada Minggu (24/3/2024) malam sekitar pukul 23.00. Bencana tersebut mengakibatkan rusaknya sejumlah rumah, jembatan dan lahan pertanian.

Tercatat 436 jiwa dari 115 keluarga mengungsi ke GOR Betah dan SDN Padakati, Desa Cibenda serta sejumlah warga masih dalam pencarian.

Mensos yang menemui para para korban terdampak bencana itu mencoba memberikan semangat dan penguatan. Dia juga mendengar cerita dari salah satu penyintas, yakni Siti Nurjamila (30) yang meminta agar Risma mengerahkan petugas untuk mencari tetangganya yang hilang.

"Yang penting sekarang Ibu sehat, Ibu semangat. Kalau rumah pasti nanti ada gantinya" ujar Mensos Risma.

Selain itu, Penyintas lainnya, Arifin (40) menyatakan, kakak beserta dua anggota keluarganya masih hilang. Arifin masih menunggu sambil berdoa agar tim bisa menemukan anggota keluarganya yang hilang terbawa banjir dan longsor.