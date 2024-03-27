Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M3,2 Guncang Labuan Bajo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |04:23 WIB
BMKG: Gempa M3,2 Guncang Labuan Bajo
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (27/3/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 03.42 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 33 Kilometer dari Timur Laut Labuan Bajo. Adapun gempa tersebut, berada di kedalaman 165 Kilometer.

"#Gempa Mag:3.2, 27-Mar-2024 03:42:34WIB, Lok:8.34LS, 120.15BT (33 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT), Kedlmn:165 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Labuan Bajo diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
