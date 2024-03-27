Hotman Paris Sindir Gugatan Cengeng, Anies: Ini Bukan Sekadar Sensasi

Anies Baswedan dan Cak Imin tiba di Gedung MK (Foto : MPI)

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara terkait sindiran gugatan cengeng yang datang dari Tim Pembela Prabowo-Gibran, Hotman Paris. Anies mengaku enggan mengomentari hal itu.

Menurut Anies, sebaiknya proses persidangan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU) diikuti dengan baik. Ia menilai permohonan PHPU yang disampaikannya bukan hanya sekadar mencari sensasi.

“Kita lihat prosesnya (persidangan). Ini bukan jawab menjawab di luar pengadilan, ini bukan sekadar sensasi,” kata Anies Baswedan saat mendampingi Tim Hukum Nasional AMIN di Gedung MK, Rabu (27/3/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai gugatan itu dilakukan untuk meluruskan konstitusi di negara Indonesia. Anies pun menilai bahwa penting untuk menilai isi substansi.

“Jadi jauh lebih besar, jauh lebih penting kita mengikuti substansi,” sambungnya.

Menurut Anies cita-cita konstitusi terjaga akan berdampak pada demokrasi yang baik. Jika demokrasi baik, maka pengelolaan pemerintahan pun menurutnya akan baik juga.

“Ketika ada pemilihan pun maka pemilihannya yang bebas dari tekanan dan ancaman,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)