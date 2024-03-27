Mengenal Sosok Praka Riadi, Prajurit TNI yang Gugur Ditembak KKB di Papua saat Sedang Telepon Istri

JAKARTA - Mengenal sosok Praka Riadi, Prajurit TNI yang gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua saat sedang telepon istri. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar.

Dalam keterangannya, Mayjen Nugraha Gumilar menyebut jika penembakan terjadi pada sekitar pukul 19.28 WIT. Praka Riadi yang kala itu tengah menelpon istrinya tiba-tiba terkena serangan timah panas di bagian dada kanan dan tembus hingga bahu kiri.

Insiden ini terjadi di Kompleks Bandara Milawak Beoga. Setelah kejadian, pelaku yang merupakan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) alias KKB pimpinan Egianus Kogoya kemudian kabur ke arah ujung Bandara Milawak Beoga.

"Praka Riadi Yonif 323 pada tanggal 22 Maret 2024, pukul 19.28 WIT tertembak di dada kanan tembus bahu kiri oleh KKB di kompleks Bandara Milawak Beoga," kata Mayjen Nugraha Gumilar kepada awak media.

"Korban sedang menelpon istrinya di depan kios dan ditembak oleh anggota KKB dengan senjata api laras panjang. Setelah itu pelaku lari ke arah ujung Bandara Milawak Beoga," sambungnya.

Berikut mengenal sosok Praka Riadi, Prajurit TNI yang gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua saat sedang telepon istri:

Praka Riadi Yonif 323 merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) yang bertugas di Batalyon Infanteri Raider 323.