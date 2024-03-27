Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang PHPU, Kuasa Hukum AMIN Mengutip Ayat Al-Quran di Pintu Gerbang Universitas Harvard

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |10:07 WIB
Sidang PHPU, Kuasa Hukum AMIN Mengutip Ayat Al-Quran di Pintu Gerbang Universitas Harvard
Tim kuasa hukum Anies-Cak Imin mengutip ayat Al-Quran soal penegak keadilan (Foto : Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengawali sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan mengutip ayat Alquran yang dipasang di pintu gerbang Universitas Harvard.

“Yang mulia ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Alquran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard,” kata Ari Yusuf Amir mengawali pembacaan pokok permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ari pun melanjutkan dengan membacakan terjemahan ayat Alquran yang terpasang di pintu gerbang Harvard itu, merupakan Surat An-Nisa ayat 135.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, Ibu Bapakmu, atau kerabatmu. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. An-Nisa 135”.

Selanjutnya, Ari sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum AMIN membacakan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Dalam pokok awal tuntutannya, Ari mengatakan bahwa Pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai asas etika dan norma konstitusi.

“Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara. Begitupun di Indonesia pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan asas langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 45,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement