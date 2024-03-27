Sidang PHPU, Kuasa Hukum AMIN Mengutip Ayat Al-Quran di Pintu Gerbang Universitas Harvard

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengawali sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan mengutip ayat Alquran yang dipasang di pintu gerbang Universitas Harvard.

“Yang mulia ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Alquran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard,” kata Ari Yusuf Amir mengawali pembacaan pokok permohonan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Ari pun melanjutkan dengan membacakan terjemahan ayat Alquran yang terpasang di pintu gerbang Harvard itu, merupakan Surat An-Nisa ayat 135.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, Ibu Bapakmu, atau kerabatmu. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. An-Nisa 135”.

Selanjutnya, Ari sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum AMIN membacakan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Dalam pokok awal tuntutannya, Ari mengatakan bahwa Pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai asas etika dan norma konstitusi.

“Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara. Begitupun di Indonesia pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan asas langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 45,” ujarnya.