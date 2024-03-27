Di depan 8 Hakim MK, Anies Sebut Pilpres 2024 Tidak Jujur dan Adil

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menyatakan Pemilu 2024 dilaksanakan tidak bebas, jujur, dan adil. Menurutnya berbagai kecurangan terjadi dalam proses pelaksanaannya.

"Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak," kata Anies di depan delapan Hakim Konstitusi saat mendampingi sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

BACA JUGA:

Anies menyebut Pilpres 2024 justru terjadi sebaliknya. Bahkan, praktik-praktik penyelenggaraan yang tidak bebas, jujur dan adil pun menurutnya terpampang nyata.