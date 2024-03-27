Anies: Kita Harus Teguhkan Komitmen pada Demokrasi, Kedaulatan Hukum dan HAM

JAKARTA- Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/3).

Menurut Anies, sidang tersebut merupakan momen krusial di mana menentukan arah dah nasib demokrasi di Indonesia pada ke depannya.

"Ini adalah saat dimana kita harus meneguhkan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum dan hak asasi manusia," kata Anies dalam keterangannya di gedung MK.

Anies melanjutkan saat ini juga merupakan saat tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dalam aspek kebijaksanaan, keberanian serta integritas dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi.