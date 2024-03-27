Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap Skema Dugaan Nepotisme Jokowi Muluskan Gibran di Pilpres 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:52 WIB
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ungkap Skema Dugaan Nepotisme Jokowi Muluskan Gibran di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Tim Hukum Calon Presiden (Cawapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Annisa Maqdir Ismail mengungkapkan tiga skema dugaan nepotisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) muluskan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi tiga skema,” kata Annisa di sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Annisa mengatakan skema pertama, nepotisme yang dilakukan Jokowi guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam pilpres 2024 yang dimulai dari dimajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Walikota Surakarta.

Kemudian, kata Annisa, keikutsertaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat itu, yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka ikut dalam sidang perkara Nomor 90 Tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres.

Namun, putusan MK Nomor 90 berbuntut panjang yang akhirnya membuat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik.

“Lalu, keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara Nomor 90 Tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika,” ujar Annisa.

Halaman:
1 2
      
