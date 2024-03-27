MK Jamin Tak Akan Bocorkan Nama Saksi AMIN ke Publik

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan membocorkan nama saksi maupun ahli yang diajukan oleh pemohon kubu (Anies-Baswedann ) Anies Baswedan-Muhain Ismandar. MK menyebut nama saksi akan dirahasiakan sepanjang bukan kubunya sendiri yang mengungkap.

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam agenda sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Permintaan kubu Amin untuk menutupi siapa saksi yang akan dihadirkan itu beralasan agar saksj yang ditunjuk terhindari dari intimidasi.

"Iya itu pertimbangan. Insya Allah tidak bocor, kecuali anda sendiri yang bocorkan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Rabu (27/3/2024).

Adapun Tim Hukum Nasional AMIN yang meminta agar saksi dan ahli didaftarkan pada hari Sabtu (30/3). Tim Hukum Nasional AMIN menilai diskresi itu diperlukan lantaran hari Jumat lusa tanggal di kalender menunjukkan hari libur nasional.

"Mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya hari Sabtu," kata Anggota THN AMIN Heru Widodo.

Suhartoyo menjelaskan bahwa alasan tersebut tidak bisa dilakukan, sebab Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan aktivitas yudisil di hari libur. Ia pun meminta agar kubu Amin menyerahkan nama-nama saksi pada Kamis (28/3) besok.