Terkuak! 3 Tersangka TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman Bekerja di Universitas

JAKARTA - Fakta baru terungkap dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus program magang (ferien job) ke Jerman. Tiga dari lima tersangka ternyata bekerja di universitas.

"Kalau terkait tiga orang yang ada di Indonesia, memang bekerja di universitas," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Djuhandani tidak memerinci soal pekerjaan tiga tersangka tersebut di universitas. Apakah dosen atau tenaga kerja lain, begitu pun dengan nama perguruan tingginya.

Namun Djuhandhani menjelaskan, ketiga tersangka mengaku sebagai alumni program magang di Jerman. Sehingga para mahasiswa pun tergiur mengikuti program tersebut.

"Kemudian yang bersangkutan kalau menawarkan dirinya sebagai alumni dari ferien job, ini menjadi masukan pada kami. Kami akan coba mendalami," katanya.

Di sisi lain Djuhandhani mengatakan, dari 1.047 korban mahasiswa, baru empat orang yang telah dimintai keterangan. Menurutnya, informasi dari para korban dibutuhkan untuk membuat perkara ini terang benderang.