HOME NEWS NASIONAL

Massa Aksi Bubar, Jalan Depan MK Masih Ditutup

Ismet Humaedi , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:54 WIB
Massa Aksi Bubar, Jalan Depan MK Masih Ditutup
Jalan Medan Merdeka Barat masih ditutup (foto: MPI/Ismet)
A
A
A

JAKARTA - Aksi demo pro dan kontra pasangan pemenang Pemilu 2024 sempat cekcok di area Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024). Terkini, massa telah bubar dan Jalan Medan Merdeka Barat masih ditutup.

Sebelumnya, sejak pagi jalan tersebut telah ditutup oleh polisi sehingga kendaraan dari arah Bundaran HI menuju arah Istana tak bisa melewati Jalan Medan Merdeka Barat.

Penutupan jalan dilakukan agar massa aksi tidak bisa menuju gedung Mahkamah Konstitusi dan sekitarnya di jalan Medan Merdeka Barat.

Diketahui, kedua kubu unjuk rasa berorasi di dua titik yang berlawanan. Situasi pun semakin memanas saat tiba-tiba sejumlah pedemo dari kubu pro menghampiri kubu kontra.

Kemudian kedua kubu juga saling melempar batu yang berlangsung selama beberapa menit.

Polisi akhirnya berhasil membujuk peserta dari kubu pro agar kembali ke tempat orasinya. Dari pantauan MNC Portal pukul 15.00 WIB, jalan Medan Merdeka Barat menuju Harmoni masih ditutup.

Halaman:
1 2
      

